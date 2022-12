Premium Het beste van De Telegraaf

Column: Japanners gaan in eigen land beleggen (en dat is jammer voor ons)

Door Roelof Salomons Kopieer naar clipboard

Japanners kunnen nu zonder valutarisico in eigen land beleggen. Dat zal bij ons leiden tot een hogere rente. Ⓒ ANP/HH

In de eindejaarsdrukte heeft u het wellicht gemist, maar vorige week is in Japan de inflatie zo hard opgelopen dat er weer een experiment om rentes te drukken bij het oud vuil mocht. Dit is het land dat altijd tien jaar voorliep op ons: met vergrijzing, bubbels op de financiële markten en bizar beleid. Gaan we ook dit voorbeeld weer volgen?