Concert en festival terug: goed jaar voor ticketreus Live Nation

De groei kwam volgens Live Nation vooral buiten de Verenigde Staten. Daar waren in veel gevallen langere coronabeperkingen van kracht. Dat geeft Live Nation de mogelijkheid om nog verder te groeien als meer landen dit jaar een heel jaar weer ’open’ zijn.

Niet beknibbelen

Dat mensen weer graag naar optredens en festivals gaan, blijkt ook uit onderzoek van Live Nation. Het is een van de zaken waar mensen het laatst op beknibbelen, bleek daaruit. Ook in deze tijden van hoge inflatie.

Maar zaken als de professionele doorverkoop van concert- en festivalkaartjes zijn steeds meer mensen een doorn in het oog. Live Nation stelt dat ook tegen te willen gaan en heeft in de Verenigde Staten een eigen voorstel voor een wet daarover gedaan. Daarin is ook duidelijkheid voor fans opgenomen over alle kosten. Daarover was in Nederland onlangs ophef vanwege de kosten die het bedrijf in rekening bracht bij de doorverkoop van Lowlands-kaartjes.

De omzet van Live Nation kwam vorig jaar op $16,7 miljard uit, een toename van 44%. Het bedrijf hield een nettowinst van $409 miljoen over, de eerste winst na twee coronajaren met forse verliezen.