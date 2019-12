Verantwoord genot

Horeca-expert Carsten Klint (l.), acteur Frank Lammers en ondernemer Marcel Boekhoorn. Ⓒ FOTO’S ANKO STOFFELS

Duizenden genodigden in smoking, allemaal vip’s natuurlijk, trokken gisteravond door de RAI in Amsterdam. Het was de openingsavond van de Masters of LXRY, de grootste luxe-beurs ter wereld. We heten dan wel een sober volkje te zijn, maar dat geldt toch niet voor iedereen. Opnieuw is de beurs groter dan vorig jaar, zo’n 60.000 bezoekers worden er verwacht en de standhouders deden vorig jaar voor meer van €250 miljoen aan transacties.