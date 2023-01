Consument geeft flink meer geld uit: grootste toename bij horeca en cultuur

Dat Nederlanders meer konden uitgeven, komt vooral door de relatief sterke loonstijging en de toename van het aantal werknemers. Dat was goed voor €5,4 miljard extra. Verder waren de sociale uitkeringen ruim €1,8 miljard euro hoger dan in het derde kwartaal van 2021.

Grootste toename

De grootste toename van de consumptieve bestedingen ten opzichte van een jaar eerder was te zien bij diensten, zoals horeca, recreatie en cultuur. In die sectoren stegen zowel de prijzen als het volume. De toename van de bestedingen aan financiële en zakelijke diensten werd daarentegen voornamelijk veroorzaakt door prijsstijgingen. Doordat huishoudens in het derde kwartaal relatief weinig gas consumeerden, was het effect van de hogere energieprijzen op de uitgaven beperkt.

De besparingen liepen in het derde kwartaal licht terug, met €160 miljoen naar €12,2 miljard. Huishoudens kunnen de besparingen gebruiken om bijvoorbeeld geld op de spaarrekening te zetten, effecten te kopen of te investeren in een woning. Zo werd in het derde kwartaal €1,2 miljard op de bank gestort.