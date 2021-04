Tegenspraak aan de top nodig om Imtech-drama’s te voorkomen

Een Pools pretpark dat een luchtspiegeling bleek, leidde de ondergang van Imtech in. Ⓒ WESTIA

Wie weet nog wat Imtech was? Het installatiebedrijf, een voormalige beurslieveling, ging ten onder aan de blinde wil om te groeien. Donderdag verscheen een aantal voormalige bestuurders voor de rechter, acht jaar nadat het bedrijf begin 2013 moest melden dat de publicatie van jaarrekening moest uitstellen vanwege onduidelijkheid over een vooruitbetaling voor de bouw van een pretpark in Polen.