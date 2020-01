Banengroei bedrijfsleven VS trekt fors aan

Volgens salarisverwerker ADP kwamen er in de afgelopen maand 202.000 nieuwe banen bij. Daarnaast werd de banengroei in november opwaarts neerwaarts bijgesteld met een herziene toename met 124.000, van een eerder gemelde groei met 67.000 arbeidsplaatsen. In doorsnee werd een toename met 200.000 voorzien.

Het ADP-banenrapport is een voorproefje op de officiële werkgelegenheidscijfers (exclusief landbouw) in de VS die vrijdag naar buiten komen.

De gang van zaken op de arbeidsmarkt wordt niet alleen door beleggers, maar ook door de Federal Reserve scherp in de gaten gehouden bepalen van het monetaire beleid.