Oproep: huren bij een hospita, bevalt het?

Het is nogal wat als je een deel van je huis verhuurt en zaken als een badkamer of keuken deelt met een student. Het levert natuurlijk wel inkomsten op en misschien is het ook best gezellig. Wij horen graag of het bevalt.

Voor de student geldt ook dat hij of zij niet 100% privacy heeft, in deze vorm van kamerverhuur. Of is dat geen punt en is het sowieso al fijn om woonruimte te hebben in je studentenstad.

Graag komt De Financiele Telegraaf met u of jou in contact. Mail het verhaal met telefoonnummer svp aan: geld@dft.nl