Wall Street sluit in mineur, Nike valt positief op

De Dow-Jonesindex verloor uiteindelijk 1,9 procent tot 26.763,13 punten. De S&P 500 sloot 2,4 procent lager op 3236,92 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 3 procent in tot 10.632,99 punten.

Nike won bijna 9 procent. Het bedrijf profiteerde de voorbije maanden van sterk gestegen verkopen via de eigen webshop. De makers van sportkleding Under Armour en Lululemon Athletica gingen in het kielzog van Nike mee omhoog met winsten tot bijna 5 procent.

Tesla

Tesla (min 10 procent) zette de verliesreeks voort. Topman Elon Musk van de maker van elektrische auto's liet weten dat de productie van de nieuwe goedkopere accu's en van de betaalbare auto nog enkele jaren op zich laat wachten. Verder klaagt het bedrijf de regering-Trump aan vanwege de extra kosten die het moest maken door heffingen op Chinese onderdelen.

JPMorgan Chase, die mogelijk een boete wacht van 1 miljard dollar, verloor 1,6 procent. De bank zou op het punt staan een schikking te treffen met de Amerikaanse autoriteiten na een onderzoek naar marktmanipulatie.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson (J&J) steeg 0,3 procent. De farmaceut begint met het testen van zijn experimentele coronavaccin op 60.000 proefpersonen. Het vaccin wordt ontwikkeld door dochterbedrijf Janssen in Leiden. Het is de bedoeling dat eind dit jaar de eerste resultaten naar buiten worden gebracht en dat dan begin volgend jaar een vaccin klaar voor noodgebruik moet zijn.

Verder stond Delta Air Lines (min 2,1 procent) in de schijnwerpers. De luchtvaartmaatschappij zou werken aan een regeling met vliegtuigmaker Airbus over uitstel van leveringen. Ook zou het bedrijf werken aan deal waarbij het vliegtuigen verkoopt en direct weer huurt. Dit alles is bedoeld om door de crisis te komen.

Dienstensector

Beleggers verwerkten verder ook cijfers over de industrie en dienstensector. De bedrijvigheid in de industrie groeide iets harder dan een maand eerder. De dienstensector groeide juist in een iets lagere versnelling.

De euro stond op 1,1661 dollar, tegenover 1,1672 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 39,57 dollar. Brentolie zakte 0,6 procent in prijs tot 41,49 dollar per vat.