Verzekeraar voorspelt: ’Toename faillissementen het hoogst in Nederland’

Het aantal faillissementen noteerde de afgelopen twee jaar keer op keer laagterecords. Dankzij de steunmaatregelen van de overheid slaagden veel bedrijven erin, ondanks de crisis, het hoofd boven water te houden.

Met het stopzetten van de steun komt er een tsunami aan faillissementen op gang, voorspellen economen en experts al geruime tijd. Alleen komen die voorspellingen tot nu toe in de cijfers nog niet uit. Recente cijfers van het CBS laten zien dat het aantal bedrijven dat in april failliet is gegaan daalde tot het laagste aantal sinds het begin van de metingen in 1981.

Volgens Allianz Trade loopt deze trend nu toch echt ten einde. Risk director Johan Geeroms wijst erop dat wanbetaling in toenemende mate om de hoek komt kijken. „Bedrijven die niet gezond zijn en nu hun eigen broek moeten op zien te houden, komen er niet uit. De laatste wanhoopspoging is dan dat je rekeningen niet meer betaalt. De sanering begint los te komen.”

Negatieve factoren

Geeroms noemt de toename logisch. „Het internationale bedrijfsleven kampt met zoveel negatieve factoren. Bijna teveel om op te noemen: aanhoudende logistieke problemen, tekorten aan basismaterialen en grondstoffen, stijgende inkoopprijzen, oplopende energieprijzen, personeelstekorten en oplopende financieringskosten. Zonder overheidssteun gaan zwakke broeders het niet redden.”

Dat de toename van de faillissementen in Nederland dit jaar en volgend jaar procentueel het hoogst uitvalt, komt volgens Geeroms vooral door de gevoeligheid van onze economie voor internationale ontwikkelingen.

„Als export- en ook doorvoerland worden we standaard extra hard geraakt door de wereldwijde onrust zoals nu de verstoring van transport en logistiek. Verder is de steun die de Nederlands bedrijven nu nog krijgen van de overheid, voor onder andere de oplopende energieprijzen, relatief beperkt in vergelijking met andere landen.”