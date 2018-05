KLM: Verdrag Engeland voor brexit heractiveren

Dat zegt hij in gesprek met De Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij maakt op dit moment turbulente tijden door, vanwege een reeks van stakingen bij zustermaatschappij Air France. Daardoor is de topman van holding in Parijs, Jean-Marc Janaillac vertrokken.

Naast interne strubbelingen moet de luchtvaartmaatschappij zich voorbereiden op de brexit, die over minder dan een jaar moet plaatshebben. De Britse markt is zeer belangrijk voor KLM en Schiphol. Ongeveer 20% van de klandizie komt uit hetVerenigd Koninkrijk.

„Welke kant het op gaat met de brexit is nog volstrekt niet duidelijk, maar dit kan gevolgen hebben voor het bestedingen. We bereiden verschillende scenario’s voor. Het mooiste zou zijn als het VK en Nederland hun oude luchtvaartverdrag uit 1984 weer activeren. Dan kunnen we onbeperkt heen en weer blijven vliegen”, zegt president-directeur Pieter Elbers.

Nieuwe onderhandelingen

Momenteel is KLM ook nog onderdeel van de nieuwe onderhandelingen als het gaat om de trans-atlantische joint-venture met de luchtvaartmaatschappijen Delta, Air France, Alitalia en Virgin Atlantic. „We zijn bijna klaar om de mededingingsautoriteiten te laten kijken naar de deal”, zegt Elbers.

Dit is het gevolg van het feit dat Delta vorig jaar aandeelhouder werd van Air France KLM, dat op haar beurt een belang in het Britse Virgin Atlantic heeft. Dat had vorig jaar last van het zwakke pond.

Delta, dat al een paar jaar aandeelhouder is van Virgin Altantic, haalde vluchten uit de al bestaande joint-venture. Dit zorgde in de afgelopen jarenvoor spaningen in de onderlinge samenwerking. Met de nieuwe joint-venture moet de concurrentie van de onder meer de prijsvechters op de lange afstand, zoals Norwegian en Level op afstand houden.

„We verwachten onze klanten meer te kunnen bieden in Britse markt door de samenwerking met Virgin Atlantic. Zij vliegen vanaf Londen. Deze mogelijkheid hadden we eerst niet, we boden vooral andere bestemmingen in overige delen van Engeland”, zegt Elbers.