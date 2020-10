Spaarvarken in de les om schuld tegen te gaan

Geldonderwijs begint al in de kleuterklas. Ⓒ Foto Wijzer in geldzaken.

Haarlem - De financiële kennis van veel jongeren en jonge volwassenen is om te huilen. Door kleuters in de klas al met spaarvarkens te laten spelen kan dat wellicht worden voorkomen, zeggen experts van overheidsinitiatief Wijzer in Geldzaken.