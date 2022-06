Premium Het beste van De Telegraaf

Strijd in techwereld over zelfbewustzijn machines: ’Staan aan vooravond heftige periode’

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

Een live hologram van de Oekraïense president Zelenski roept deelnemers aan The next web op om te helpen de techsector van zijn land op te bouwen. Ⓒ Foto’s The next web

Het ontslag van een ingenieur bij Google die documenten lekte waaruit zou blijken dat kunstmatige intelligentie inmiddels zo slim is dat het over zelfbewustzijn beschikt, zorgt voor heftige discussies in de techwereld. „Dit zegt me dat we aan de vooravond staan van een heftige periode.”