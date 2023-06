Indiase IndiGo plaatst recordorder van 500 vliegtuigen bij Airbus

Ter vergelijking: KLM en Air France hebben samen zo’n 550 toestellen. De bestelling van IndiGo betekent een recordorder voor het Europese Airbus.

Zondag lieten bronnen persbureau Bloomberg al weten dat de megaorder eraan zat te komen. De deal heeft een waarde van ongeveer 55 miljard dollar, omgerekend 50,5 miljard euro. De order van IndiGo betekent een record voor het Europese Airbus, dat in een felle concurrentiestrijd is verwikkeld met de Amerikaanse rivaal Boeing. Naar verwachting worden de toestellen tussen 2030 en 2035 geleverd.

Maandag ging de luchtvaartshow van Parijs van start, na vier jaar afwezigheid. De Internationale Lucht- en Ruimtevaartsalon (SIAE) wordt gehouden op het vliegveld Le Bourget even buiten Parijs. Samen met de show in het Britse Farnborough behoort het tot de grootste evenementen in de internationale luchtvaartindustrie. De Parijse show duurt tot en met zondag.

Vanwege het sterke herstel van de luchtvaartsector van de coronacrisis stromen de bestellingen binnen bij Airbus en Boeing.