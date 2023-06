Oud-topman KLM stunt met aankoop 500 vliegtuigen

Het is voor Elbers een hoogtepunt in zijn carrière. Niet eerder plaatste hij zo’n grote order. Zijn laatste order was die onder de vleugels van Air France KLM, dat in december 2021 honderd Airbus A320/A321 bestelde. De bestelling van IndiGo betekent een recordorder voor de Franse, maar officieel Nederlandse Airbus.

Elbers brandt van ambitie, zo blijkt nu na zijn gedwongen vertrek bij KLM. Want inclusief deze order heeft de Indigo-topman in totaal duizend toestellen in bestelling. Zullen deze ook echt worden afgenomen door Elbers? „Indigo heeft zijn orders altijd afgenomen in het verleden. Het zijn dus definitieve orders, van vliegtuigen die in het volgend decennium zullen komen. Het past in de groei die India doormaakt als land, met een relatief jonge bevolking. Over een aantal jaar is het de derde economie van de wereld. Het aantal vliegtuigen in het land is nog klein in vergelijking tot het aantal inwoners”, zegt Elbers in gesprek met De Telegraaf.

De deal heeft een waarde van ongeveer 55 miljard dollar, omgerekend 50,5 miljard euro. De order van IndiGo betekent een record voor het Europese Airbus, dat in een felle concurrentiestrijd is verwikkeld met de Amerikaanse rivaal Boeing. Naar verwachting worden de toestellen tussen 2030 en 2035 geleverd. Zal Elbers dan nog bij Indigo werken? „Dat ben ik wel van plan. Ook bij KLM heb ik dertig jaar gewerkt. We zijn stap voor stap bezig met de uitbouw van de Indiase luchtvaart. We zijn van plan om het netwerk naar Azië en Europa verder uit te breiden. Dat kan met deze vloot.”

Maandag ging de luchtvaartshow van Parijs van start, na vier jaar afwezigheid. De Internationale Lucht- en Ruimtevaartsalon (SIAE) wordt gehouden op het vliegveld Le Bourget even buiten Parijs. Samen met de show in het Britse Farnborough behoort het tot de grootste evenementen in de internationale luchtvaartindustrie. Vanwege het sterke herstel van de luchtvaartsector van de coronacrisis stromen de bestellingen binnen bij Airbus en Boeing. De verwachtingen zijn ten aanzien van Indigo hoog gespannen of er nog een order komt voor langeafstandsvliegtuigen. Een paar weken geleden werd daar op gehint. Elbers wil daar niet op ingaan. „Voor nu is dit het”, zo verwijst hij naar de vloot van vliegtuigen met één gangpad die Indigo nu in gebruikt heeft.

Indigo bestelde voor het laatste vliegtuigen in 2019. Elbers is pas tien maanden aan boord bij Indigo. „Naar dit moment heb ik negen maanden lang toegewerkt. Onze financiers staan erachter. Dit is voor mij een enorme mijlpaal waarop ik door kan bouwen.”