Rentenieren in Portugal? Let op je pensioen!

Portugals regerende partij PS (Socialistische Partij) heeft namelijk voorgesteld om toch belasting te gaan heffen op de pensioenen van buitenlanders, schrijft Financial Times. Het zou gaan om een verhoging van 0% naar 10% belasting.

Het schema waaronder buitenlanders geen belasting hoeven te betalen over hun pensioen, wordt het non habitual residency regime genoemd. Nieuwe inwoners van Portugal worden dan gedurende tien jaar niet belast op bepaalde buitenlandse inkomsten.

Niet houdbaar

„De nul procent belasting die Portugal toepast op pensioenen van buitenlanders is niet houdbaar in de wereld van vandaag”, zei Nuno Cunha Barnabé, een fiscale partner bij Abreu Advogados, een advocatenkantoor in Lissabon tegen de Britse krant. „Maar het belasten van royalty’s en prestatievergoedingen zal het soort mensen dat Portugal op de kaart heeft helpen zetten, afschrikken.”

Wie al in Portugal woont zou wel van de belastingvrijstelling mogen blijven genieten, of het plan nou doorgaat of niet.