’Boertjes’ uit Zwolle herstarten Bonaire

Sterrenchef Jonnie Boer toog met zijn vrouw Thérèse en hun kinderen Jimmie en Isabelle vijf dagen naar Bonaire om de zaak op Delphin’s Resort weer op te starten. Op de uitverkochte openingsavond kwamen zo’n zeventig gasten af. Zij genoten van de culinaire verrassingen van chef-kok Stefan Martens en Jonnie Boer, terwijl gastheer Feike Postma met een kunstig ogend mondkapje op de nieuwe menukaart presenteerde.

Volgens Arjen de Wolff van de eilandkrant Amigoe had Jonnie in de ochtenduren zelf in de zee de zeepostelein ofwel zeebanaan geplukt waarop de red snapper vis lag. Inmiddels is de familie Boer weer in De Librije dat de komende maanden grotendeels is volgeboekt. De thuiskomst leverde een verrassing op. Door een gesprongen waterleiding stond het huis blank. „Van de zon in de drup”, reageerde de nummer één kok laconiek.