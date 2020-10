’Horeca verliest €1 miljard omzet door nieuwe lockdown’

Het devies ’beperk je contacten en blijf thuis’ zal verdere impact hebben op vrijwel alle branches, van detailhandel tot de evenementenbranche, verwacht ONL. De ondernemersclub krijgt naar eigen zeggen al veel berichten van mkb’ers van wie de buffer op of bijna op is.

„Afbouw van de huidige steunmaatregelen is problematisch”, zegt Biesheuvel daarom. „Er zijn juist meer aanvullende maatregelen nodig. ONL wil hierover zo spoedig mogelijk in gesprek met het kabinet.”

Horeca

De horeca, die de komende weken geen gasten mag ontvangen, reageert met ’ongeloof, frustratie en verdriet’. Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland noemt het „opvallend dat de horeca telkens de hardste klappen krijgt, terwijl de sector mét resultaat heeft geprobeerd het aantal besmettingen te beperken.”

De nieuwe lockdown levert €1 miljard omzetverlies op, heeft KHN becijferd. „De horeca wordt keihard geraakt en ik maak me dan ook grote zorgen over het toekomstige horecalandschap; deze sluiting is voor veel horecaondernemers écht de genadeklap”, zegt voorman Robèr Willemsen. Ook hij pleit ervoor om de steunmaatregelen niet af te bouwen, zoals de bedoeling was, maar onverkort voort te zetten.

’Achterhaald’

Datzelfde betoogt ook CNV. Volgens de vakbond is het in september afgesloten steunpakket (NOW 3.0) voor ondernemers inmiddels achterhaald. „Tienduizenden extra mensen lopen het risico om hun baan te verliezen. De situatie is uitzichtloos en schrijnend voor steeds meer Nederlanders”, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin. „Onze inzet is dat het kabinet snel extra geld vrijmaakt om de salarissen van horeca- en evenementenmedewerkers langer te kunnen doorbetalen.”