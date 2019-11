Groei in vliegveldtransfers

Gertjan van der Schaft heeft Taxi2Airport laten uitgroeien tot grote speler in de wereldwijde markt voor luchthaventransfers. Ⓒ FOTO ANKO STOFFELS

Amsterdam - Na aankomst op het vliegveld willen reizigers zorgeloos naar hotel of huis vervoerd worden. Zonder in de rij te staan of uit te zoeken welke taxi betrouwbaar is. Het Amsterdamse Taxi2Airport groeide in vier jaar tijd uit tot top 5-speler in de wereldwijde markt voor luchthaventransfers.