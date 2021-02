Grootste prijsstijging koophuizen in ruim twee jaar

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster over januari.

De prijsstijging zwakte in 2019 wat af, maar trok in 2020, ondanks de coronacrisis, weer aan.

In 2013 bereikten de prijzen van koopwoningen een dieptepunt, sindsdien is er een stijgende lijn. Vergeleken met het dal, in juni 2013, is een huis bijna 58% duurder.

Meer transacties

Het Kadaster registreerde in januari 2021 maar liefst 24.516 woningtransacties. Dat is bijna 40% meer dan een jaar eerder, en ook de grootste procentuele stijging sinds januari 2015.

Mogelijk heeft het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor starters tot 35 jaar per 1 januari 2021 daarmee te maken. Jonge huizenkopers schoven de overdracht vooruit tot in het nieuwe jaar.