Werkgevers willen salaris volgend jaar met gemiddeld 4,2% verhogen

Volgens het meest recente ’Salary Budget Planning Report’ van WTW is de voorgenomen loonstijging van 4,2% voor 2024 iets lager dan de gemiddelde loonsverhoging van 4,6% die in 2023 werd doorgevoerd. Desondanks zegt een derde van de ondervraagde bedrijven (33%) dat hun huidige salarisbudget hoger is dan oorspronkelijk was voorzien.

De drijfveer achter deze loonsverhogingen is divers, waarbij 70% van de werkgevers aangeeft dat ze reageren op de stijgende inflatie, 54% de uitdagingen van een krappe arbeidsmarkt erkent, en 22% streeft naar het behoud van bestaand personeel

Concurrerend

Mary Cloosterman, senior director bij WTW Nederland benadrukt dat ondanks de verwachte lagere salarisstijging voor het komende jaar, deze nog steeds aanzienlijk hoger is dan de gemiddelde verhoging van de tien jaar hiervoor.

Ze wijst erop dat bedrijven zich steeds meer bewust worden van de noodzaak om concurrerend te blijven en dat een duidelijke beloningsstrategie en aanpassingsvermogen van cruciaal belang zijn om werknemers aan te trekken en te behouden.

Uit het onderzoek blijkt verder dat een derde van de Nederlandse bedrijven (33%) optimistischer is over de vooruitzichten van hun bedrijf dan eerder gedacht, terwijl 55% aangeeft in lijn te zijn met de verwachtingen. Interessant is verder dat 19% van de werkgevers van plan is hun totale personeelsbestand in de komende 12 maanden uit te breiden. Ingenieurs, IT-personeel en verkopers zijn het meest in trek.

Cloosterman benadrukt dat het aantrekken en behouden van talent niet alleen afhankelijk is van salaris. Bedrijven zullen steeds vindingrijker moeten zijn om aan de behoeften en voorkeuren van een veeleisender personeelsbestand te voldoen.