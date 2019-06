Vat Brentolie weer onder de 60 dollar

In de Verenigde Staten zijn de voorraden voor ruwe olie en producten als benzine, stookolie en diesel vorige week met miljoenen vaten toegenomen. Dat zet druk op de prijzen in de markt. Een vat Amerikaanse olie (van circa 159 liter) kostte woensdag begin van de avond afgerond 5 procent minder op 51,05 dollar. Brentolie was tegelijkertijd een kleine 4 procent goedkoper op 59,74 dollar per vat.

