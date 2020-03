‘Crisismaatregelen Fed kunnen depressie in VS voorkomen’

Inmiddels zouden in de VS voorbije week al bijna 50.000 winkels de deuren dicht hebben gedaan in de strijd tegen de verdere uitbraak van het coronavirus. Tiffany Wilding, econoom bij obligatiebelegger Pimco, benadrukt dat het onvermijdelijk is dat Amerika in een recessie terecht zal komen.

Volgens Wilding zullen de ongekende steunmaatregelen van de Federal Reserve (Fed) echter voorkomen dat de Amerikaanse economie in nog zwaarder weer terecht komt.

Zij wijst er op dat het voornemen van de Fed om een onbeperkt aantal staatsobligaties en hypotheekobligaties op te gaan kopen in combinatie met andere stabiliserende maatregelen het economisch herstel in de VS zal bespoedigen.