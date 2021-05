Reisverzekeraar wijst kosten door corona af

Een maandenlang avontuur in onder meer Nicaragua viel in het water door corona. Reisverzekeraars tonen weinig coulance. Foto ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een man die van plan was zes tot acht maanden vrijwilligerswerk te doen in Midden- en Zuid-Amerika, zag zijn plannen in rook opgaan door corona. Hij moest onverwacht verblijfskosten maken en een terugvlucht regelen. Die kosten wil hij verhalen op zijn reisverzekering, maar daar vangt hij bot.