KPN investeert in online zorgbedrijf

Pharmeon is voornamelijk bekend van Uw Zorg Online, een app waarmee mensen een afspraak kunnen maken, herhaalrecepten kunnen bestellen of medische vragen kunnen stellen. Op dit moment bieden ruim duizend huisartsen diensten aan via het platform, waar ook apotheken en regio's bij zijn aangesloten.

Over de investering zijn geen financiële details bekendgemaakt. KPN Health, de zorgdivisie van het telecombedrijf, gaat ook nauwer samenwerken met Pharmeon.