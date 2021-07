Bankklant moet steeds vaker betalen voor contant geld

Dat meldt van onderzoeksbureau MoneyView. Vooral de grootbanken rekenen kosten voor het opnemen of storten van cash.

Hoeveel contant geld opnemen kost, verschilt per bank. ING-klanten met een Oranjepakket kunnen bijvoorbeeld €0,40 per maand korting krijgen op hun betaalpakket, als zij dan €0,80 per geldopname betalen.

Bij kinder- en jongerenrekeningen blijven respectievelijk zes en vier contante stortingen per jaar gratis en wordt daarna €6 per storting in rekening gebracht.

Dure stortingen

Rabobank rekende al €2,25 per storting en verhoogt dit per 1 september naar €9,50 vanaf de vijfde storting. Geld opnemen blijft gratis voor klanten met het Totaalpakket, maar wie een DirectPakket of BasisPakket heeft, betaalt straks €0,75 per pinopname bij elke andere automaat dan die van Geldmaat en Rabobank zelf.

ABN Amro rekent €5 plus 0,5% van het opgenomen bedrag voor opnamen boven een jaarlimiet van €12.000.

Budgetinstituut Nibud is zeer kritisch op de steeds hogere kosten voor contant geld. Niet iedereen kan omgaan met digitaal betaalverkeer.