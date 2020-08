Pearle-moeder Grandvision wint slag in brillenoorlog

Het vonnis betekent dat EssilorLuxottica geen toegang krijgt tot de gevraagde bedrijfsgevoelige informatie over hoe de Nederlandse brillenwinkelketens zijn gerund tijdens de coronacrisis.

EssilorLuxottica en GrandVision zijn alletwee beursgenoteerde ondernemingen die actief zijn in de brillenmarkt. HAL bezit ruim 76% van de aandelen van Grandvision. Vorig jaar heeft EssilorLuxottica een overeenkomst gesloten om de aandelen van HAL in Grandvision over te nemen. Met de overname is een bedrag van €5,5 miljard gemoeid.

Afspraken

In het kader van de overname zijn er tussen partijen afspraken vastgelegd. Onder andere om EssilorLuxottica te informeren over de bedrijfsvoering van Grandvision. Maar het moederbedrijf van brillenwinkelketens Pearle en Eyewish zou zich niet aan deze afspraken houden, en speelt zelfs verstoppertje als er naar geïnformeerd wordt, meent EssilorLuxottica, het bedrijf achter onder meer het brillenmerk Ray-Ban.

Coronacrisis

EssilorLuxottica stelt bovendien dat Grandvision tijdens de coronacrisis is afgeweken van haar verplichting om de bedrijfsvoering op de gebruikelijke wijze voort te zetten. Volgens EssilorLuxottica hebben de Nederlanders haar daarover niet voldoende geïnformeerd. Daarom legde EssilorLuxottica eerder deze maand bij Grandvision en HAL beslag op gevoelige informatie.

De voorzieningenrechter oordeelt nu dat door EssilorLuxottica niet voldoende aannemelijk is gemaakt dat Grandvision haar verplichtingen heeft geschonden.

Onredelijk voordeel

De afgifte van de grote hoeveelheden bedrijfsinformatie die EssilorLuxottica zonder specifieke onderbouwing vordert, hebben naar het oordeel van de voorzieningenrechter het karakter van een fishing expedition. „In geval van toewijzing van de vordering zou EssilorLuxottica een onredelijk voordeel zou kunnen genieten, doordat zij inzage zou krijgen in strategisch relevante, concurrentiegevoelige en bedrijfsvertrouwelijke informatie en de kennisname van (de inhoud) van stukken niet kan worden teruggedraaid”, stelt de rechter in de uitspraak. De vordering van EssilorLuxottica tot afgifte van die stukken wordt dan ook afgewezen.

Gevolgen

Het is maandagavond nog onduidelijk wat de uitspraak voor gevolgen heeft voor de geplande overname. Het geschil tussen de twee partijen is met dit vonnis in ieder geval niet opgelost. EssilorLuxottica kan ook niet zomaar onder de overeenkomst uitkomen. Het concern moet namelijk €400 miljoen lappen als het afziet van de overname.

Grandvision laat in een eerste reactie weten dat het „EssilorLuxottica blijft ondersteunen met het gemeenschappelijke doel om goedkeuring van de regelgevende instanties te verkrijgen voor de afsluiting van de overname binnen 12 tot 24 maanden vanaf de aankondigingsdatum van 31 juli 2019.”