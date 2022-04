Tientallen vluchten geannuleerd, rijen tot aan buiten door wilde staking KLM

„Op dit moment is er een zeer beperkte vluchtafhandeling. Klanten worden geïnformeerd en we bekijken de verdere impact”, zegt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij die de grootste gebruiker is van Schiphol. Vliegtuigen kunnen niet vertrekken van Schiphol en ook niet van elders naar Nederland, omdat er geen handjes zijn om de vliegtuigen uit en in te laden. Daardoor loopt het hele netwerk in de soep, met vertragingen en annuleringen van vluchten. „We gaan in gesprek met medewerkers van de grondoperatie”, aldus de zegsvrouw. Onduidelijk is wie er met de woedende bagagemedewerkers in gesprek gaat. Die willen dat operationeel directeur René de Groot naar de luchthaven komt om met hen te spreken.

De bagagemedewerkers zijn woedend omdat KLM een deel van de grondwerkzaamheden zou willen uitbesteden aan Viggo, een ander afhandelingsbedrijf. Dat zou te maken hebben met de huidige personeelstekorten. KLM-dochter Transavia is in de coronacrisis al overgestapt op de dienstverlening van Viggo, omdat deze ook goedkoper opereert. De KLM-medewerkers zijn bang dat men onder het mom van de crisis werk wil verschuiven. Volgens een woordvoerder

Staat u op Schiphol in de drukte? We horen graag uw verhaal. Gebruik onze WhatsApp-tiplijn: +31613650952 - ook voor het sturen van foto’s en video’s.

Vertrek zonder koffer, vertraging of annulering

De kans is groot dat er vluchten zonder bagage vertrekken door de wilde staking. De nationale luchthaven verwacht de komende dagen een half miljoen reizigers en voorziet wachttijden die oplopen tot één uur en een kwartier. Een woordvoerder van Schiphol meldt zaterdagmorgen dat reizigers rekening moeten houden met vertragingen van vluchten en annuleringen.

Volgens FNV is men niet betrokken bij de protestactie, maar campagneleider Joost van Doesburg zegt dat men bereid is te bemiddelen. In totaal zijn er 150 stakers, aldus FNV. Om 6 uur hebben ze het werk neergelegd. „Deze wilde staking is het gevolg van de slechte arbeidsvoorwaarden voor het grondpersoneel”, zegt Van Doesburg. „Als KLM haar personeelstekort wil oplossen, moet het de arbeidsvoorwaarden verbeteren, in plaats van uitbestedingsplannen komen.”

Stakende platformmedewerkers zaterdagmorgen op Schiphol. Ⓒ FNV

Uit interne berichten blijkt dat KLM de stap naar Viggo moet zetten omdat het anders slots, een start- en landingsmoment zal verliezen. Die zijn cruciaal in het behoud van de vluchten, die essentieel zijn voor het voortbestaan van de onderneming.

De operatie op Schiphol staat zaterdag sowieso onder druk, omdat er in verband met onderhoud van de de Buitenveldertbaan en de windrichting slechts één start- en één landingsbaan in gebruik is. Normaal zijn dat er drie of vier in de ’spits’.

KLM annuleerde al vluchten

Bij de briefing van alle afhandelingsbedrijven bleek vrijdag dat er al veel gaten in het rooster zitten, omdat er niet voldoende uitzendkrachten beschikbaar zijn. KLM annuleerde al vluchten voor zaterdag omdat de luchthaven deze niet kan accommoderen, maar stelde vrijdag dat hun roosters nog redelijk op de orde waren voor zaterdag.

In een brief aan het management van KLM schreven de boze platformmedewerkers donderdag dat de huidige arbeidsmarkt „simpelweg vraagt om een andere benadering. Aannemen van personeel die na een succesvolle proeftijd een contract voor onbepaalde tijd aangeboden krijgt is een eenvoudig voorbeeld, die perspectief biedt.”

Staat u op Schiphol in de drukte? We horen graag uw verhaal. Gebruik onze WhatsApp-tiplijn: +31613650952 - ook voor het sturen van foto’s en video’s.