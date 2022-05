Elske’s eigen jonge zakenvrouwen

Pieter Klein Beerink

Zo’n 500 jongedames gaven zich afgelopen jaren op voor haar Young Lady Business Academy. Het omvat een gratis stoomcursus in zelfbewustzijn van een week, met sprekers als premier Mark Rutte, starters-promotor prins Constantijn, voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes en schrijfster Lale Gül.

De Academy werkt al enkele jaren vanuit het Erasmus Centre for Entrepeneurship in Rotterdam waar nu het eerste lustrum werd gevierd. Vida Asare, van oorsprong Ghanese, vertelde over haar angst om te spreken in het openbaar. Ze is er vanaf, meldde ze in een krachtige toespraak. Aya-Kari Soe, kwam 15 jaar geleden met niets uit Birma in Nederland. Vol ambitie, zonder netwerk. Dat kreeg ze van de Academy. Nu zet ze zich in voor slachtoffers van de burgeroorlog in haar land. En ze werkt aan een carrière in de financiële wereld.

Doets leert zelf ook in de Academy: ,,Uit de gesprekken maakte ik op dat ik het thema klimaat serieus moest aanpakken met Doets Reizen. Zij hebben mij wakker gemaakt, op tijd gelukkig.”