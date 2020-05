Column: het neoliberale tijdperk is nu wel afgesloten

In landen als Zuid-Korea is het aantal coronaslachtoffers een fractie van wat het in het egoïstische westen is. Ⓒ Bloomberg

In mijn eerste column van dit jaar werd de vraag opgeworpen of de twintigste eeuw eigenlijk al wel voorbij was. Tijdperken hielden zich immers niet aan ronde getallen. De achttiende eeuw eindigde pas in 1815, en de negentiende in 1918. Mijn conclusie was toen: ’Het is dan wel 2020, maar de 21e eeuw is nog steeds niet begonnen.’