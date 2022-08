Commissaris Noord-Holland heeft eigen Oval Office

De commissaris had eigenlijk vrij: „Ik moedig medewerkers aan om in de weken die we vrij zijn, juist niet naar kantoor te komen.” Om de historische provinciale werkruimtes aan de lezers van De Telegraaf te tonen, was hij toch in het on-Nederlandse monument met zijn rijke geschiedenis.

Zijn sobere kantoor was de ontvangstkamer van Hope. „Daarna nam hij mensen mee hierheen”, zei Van Dijk toen hij een deur opende naar een blauw-witte ovale kamer, met rijk stucwerk op de wanden rond het oorspronkelijke meubilair. „Mijn ’blue Oval Office’! Een heerlijke kamer om te overleggen. Destijds de muziekkamer. Boven het fries langs het plafond zitten gaten die je van beneden niet ziet”, legde hij uit. „Daar zette Hope muzikanten achter, zodat hier muziek klonk en niemand zag waar het geluid vandaan kwam. Waarschijnlijk lagen er ook ooit provincie-ambtenaren te luisteren wat in deze kamer besproken werd ...”

Na de muziekkamer kwamen de gasten in de majestueuze, gigantische kunstzaal, de huidige statenzaal, waar ooit Hope’s schilderijen hingen van meesters als Rafael, Titiaan, Rembrandt en Rubens. De bankier die leningen versterkte aan buitenlandse regeringen en oorlogen financierde, wilde uitstralen dat hij een aanzienlijk vermogen had.

„Deze zomer wordt de ingelegde vloer bijgewerkt, waar de gasten van Hope alleen met slofjes op mochten lopen”, wist Van Dijk. „Nu ligt er altijd een tapijt over, waarop de statenleden zitten.” Ook de gigantische kroonluchters van de Haarlemse kunstenaar Michel van Overbeeke worden in de zomer nagelopen en het stucwerk wordt afgestoft.

Hope kon slechts vijf jaar genieten van zijn paviljoen Welgelegen. Daarna werd de Franse Lodewijk Napoleon koning van ons land en nam deze zijn intrek in Welgelegen, pal aan de Haarlemmerhout. Hij vertrok al na vier jaar uit ons land, nadat hij in het paviljoen zijn troonsafstand tekende. Koning Willem I liet zijn moeder Wilhelmina van Pruisen er wonen. Haar slaapkamer is er nog, met bed en al. „En dit is het bed van Lodewijk Napoleon”, zei Van Dijk, terwijl hij twee tv-schermen op wielen ervoor opzij rolde.

Koningin Beatrix bij het bed van Wilhelmina van Pruisen, tijdens de heropening na de renovatie in 2009, met de toenmalige commissaris Harry Borghouts en Haarlemse burgemeester Bert Schneiders. Ⓒ FOTO ANP

Het bed is één van de bijzondere stukken in het provinciehuis dat door de week, tijdens kantooruren, gratis is te bezoeken. „Oud-medewerkers geven aan groepen rondleidingen door de stijlkamers”, zei Van Dijk. Hij liet ook de zalen zien met de tentoonstelling Verborgen Noord-Holland, over de slavernij waaraan ook Hope goed verdiende. „Wij hebben als provincie excuses voor het slavernijverleden gemaakt, net als de Nederlandse bank. Ik denk dat volgend jaar nog veel organisaties volgen met excuses.” Dan wordt herdacht dat de slavernij 150 jaar geleden is afgeschaft.