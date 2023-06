Waarschuwing RIVM: ’Consument moet in de toekomst watergebruik drastisch terugschroeven’

Door Chris Broesder

Amsterdam - Nederland krijgt te maken met een ‘watertransitie’, die consumenten dwingt om hun waterverbruik te verminderen. Volgens het kabinet moeten Nederlanders in 2035 het dagelijkse drinkwaterverbruik per persoon terugbrengen van 125 liter naar slechts 100 liter. Huishoudens zijn verantwoordelijk voor bijna 75% van het totale drinkwaterverbruik in het land.