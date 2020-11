Stevige winsten op Aziatische beurzen

In Japan waren de financiële markten gesloten vanwege een nationale feestdag. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 1,1 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong klom 2,2 procent. In Seoul dikte de Kospi 1,7 procent aan. De All Ordinaries in Sydney kreeg er 1,9 procent bij. De Australische centrale bank schroefde het belangrijkste rentetarief conform verwachting terug tot 0,1 procent in een poging de economie te ondersteunen.