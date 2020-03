Koopjesjagers kunnen drama Damrak niet keren

De AEX sloot uiteindelijk met 3,7% verlies op 416,77 punten, na het verlies van bijna 10%. De AMX verloor 6,2% op 601,82 punten.

Beleggers verwerkten in de ochtend zware tegenvallers. In Nederland vroegen 20.000 bedrijven werktijdverkorting aan. Grote bedrijven in heel Europa sloten hun deuren om het effect van het coronavirus te beperken. De EU beperkte voor dertig dagen alle niet-noodzakelijke vluchten richting Europa. In Nederland steeg het aantal doden tot 24.

In een poging om short sellers, die gokken op het instorten van aandelen, te lijf te gaan moeten zij oplopende posities eerder melden bij de toezichthouder AFM.

De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren 5,4% tot 6,5%.

De aankondiging door de Amerikaanse Fed zondag van een stevige renteverlaging naar 0% en een obligatieopkoopprogramma van $700 miljard kon de onrust onder niet wegnemen.

"Alles wat je nu inkoopt en een halfjaar weglegt, daarmee ben je spekkoper"

Op Wall Street werd de beurshandel direct na opening om 14.30 uur stilgelegd, als gevolg van het doorbreken van de grens van 7% waarop de handelsplatforms automatisch ingrijpen om de handel tot rust te laten komen. Daarna werd de handel weer hervat. Maar de interventie met circuit breakers hielp weinig: Dow Jones -8%, S&P500 -7,5%, Nasdaq -7,4%.

Het steunpakket van de Federal Reserve heeft niet de beoogde impact, stelt analist Simon Wiersma van ING. Beleggers zoeken een verwacht eindpunt aan de crisis. „Niemand die het weet. En dat is precies de reden waarom financiële markten zo heftig bewegen”, aldus Wiersma.

„De markt is in alle onderdelen erg onzeker, ook veilige havens. Dit zijn de ergste terugvallen sinds 2008. De markt verwacht toch meer ingrepen van centrale banken en overheden. Dat kan niet anders”, zegt Stan Westerterp van vermogensbeheerder Bond Capital. „Ondertussen zijn de afstraffingen enorm.”

De terugval zal tijdelijk zijn, stelt Westerterp. „ Ik weet niet hoe lang dit duurt, maar onderliggend is er niet veel mis met veel bedrijven: de hele wereld mag verkopen, wij zullen de laatste zijn die blijven kopen. Zeker tegen deze prijzen.”

Rond 17 uur zag handelaar Daam-Martijn van Holst van ABN Amro, tussen alle verliezen, ook weer koopjesjagers terugkeren in de markt. „Alles wat je nu inkoopt en een halfjaar weglegt, daarmee ben je spekkoper. Dat weten beleggers die nu hun slag slaan.”

De euro noteerde $1,1189. Bitcoin verloor nog eens 15%. Brentolie verloor 10% waarde en bleef net boven $30,50.

Unibal en ING onderuit

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond Unibail Rodamco Westfield met een min van 19% onderaan. Veel van zijn winkelcentra zijn tijdelijk gesloten. Chemieconcern AkzoNobel verloor 13%.

De financiële instellingen zaten ook in de achterhoede. ASG, ING, ABN Amro en Aegon verloren respectievelijk 10,6% 9%, 6% en 9,4%. De meeste Europese banken waren lager gewaardeerd dan tijdens kredietcrisis van 2008.

Uitzender Randstad zakte eerst 9,4%, hoewel de Amerikaanse zakenbank Jefferies het advies tot houden optrok. Later volgde 0,5% herstel. Uitzenders en pay-rollbedrijven vroegen massaal werktijdverkortingen aan.

Shell leverde 7,5% in, mede door de nieuwe tik voor de olieprijzen. Jefferies verlaagde het advies naar houden, terwijl de Canadese bank RBC de olie- en gasgigant juist op de kooplijst zette.

Ahold Delhaize herstelde in de middag stevig met 5% dankzij de hamsterwoede in zijn supermarkten. Voedings- en wasmiddelenbedrijf Unilever verloor 7%.

Bij de middelgrote fondsen belandden vastgoedfonds Wereldhave en Basic-Fit met verliezen van respectievelijk 22% en 17,5% onderaan. Alle sportscholen gaan voorlopig dicht. Maar volgens KBC

Air France KLM vloog 10,9% omlaag. De luchtvaartmaatschappij vroeg vrijdag voor het volledige personeel arbeidstijdverkorting aan en gaat 1500 tot 2000 medewerkers ontslaan.

Just Eat Takeaway verloor 1,4%. Het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl liet weten maaltijden te blijven bezorgen. Honderden restauranthouders probeerden zich aan te sluiten bij Thuisbezorgd.nl.

Curetis profiteert

Flow Traders, die het van veel bewegelijkheid op de aandelenmarkten moet hebben, was met een plus van 7,7% een witte raaf in de Midkap. OCI won ook licht.

Smallcap Sligro ging 17,3% omlaag. Supermarktketens Jumbo en Coop claimen zeker €83 miljoen van het groothandelsbedrijf vanwege vermeende misstanden bij de aan- en verkoop van de EMTÉ-winkels.

Het aandeel Curetis steeg 76% nadat het meldde een diagnoseset voor het coronavirus op de markt te kunnen brengen.

NIBC zakte op de lokale markt met 24,1% naar €6,10. Investeerder Blackstone deed een maand geleden een bod van €9,85 per aandeel op de zakenbank, maar beleggers betwijfelen of de overname tegen deze voorwaarden doorgaat. Deze twijfel wordt versterkt door de adviesverlaging door de Amerikaanse bank Citi naar houden.