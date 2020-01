’Winkel moet anders om te overleven’

De pas geopende winkel van Lego in Amsterdam als voorbeeld van ’beleving’ boven distributie. Ⓒ ANP

Amsterdam - Al in de eerste week van dit jaar luidden de winkelketens Steps, Promiss en Didi de noodklok, waardoor nog eens 133 lege etalages dreigen in onze winkelstraten. Er is een ander winkellandschap aan het ontstaan. Een nieuw onderzoek peilde de wensen van consumenten.