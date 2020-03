Drama op financiële markten

In Azië ging de Japanse Nikkei maandag met 6% achteruit. De Hangseng zakte nog eens 4%.

De futures voor opening van beurzen in de Verenigde Staten, waar het coronavirus steeds duidelijk gevolgen krijgt, noteren rond 3% verlies vanmiddag. Ook het Damrak opent vanochtend met fors verlies. Beursgenoteerde bedrijven in de reissector en luchtvaart zijn zwaar getroffen.

De economie van Japan beleefde de scherpste krimp in vijf jaar. Geannualiseerd daalde de groei van de derde economie met 7,1% nu bedrijven hun investeringen beperken. Eerder werd nog uitgegaan van een krimp van 6,3%.

Italië deels op slot

In Italië is de economie in het noorden vrijwel tot stilstand gekomen, zestien miljoen Italianen blijven verplicht thuis. In Europa hebben regeringen in en voor het weekend ruime steunpakketten aan bedrijven toegezegd. Duitsland meldde nog eens €12,4 miljard in zijn economie te investeren.

Het aantal doden door het coronavirus is gestegen tot 3800. Officieel zijn 108.000 mensen wereldwijd besmet. De verliezen werden versterkt door de recent ongekende daling van de olieprijs, ingezet door Saoedi-Arabië.

Oliekartel OPEC bereikte vrijdag geen akkoord met partner Rusland over een productiedaling om de prijsval te corrigeren. Saoedi-Arabië liet daarop in het weekend de oude prijsafspraken los en zette de markt vol met olie. De prijs van Brentolie zakte maandagochtend met 27%.

Beleggers wachten op maatregelen van de Europese Centrale Bank, die donderdag zouden worden aangekondigd. Volgende week meldt de Federal Reserve zich opnieuw, na een verlaging van zijn rentes met 0,5%.

Volgens Bloomberg zet het Witte Huis vandaag alsnog een groot pakket met steunmaatregelen klaar om het uitbreidende coronaviruseffect te beperken.

Goudprijs daalt

Wederom werd goud, doorgaans een vluchtheuvel, even 0,2% minder waard op de termijnmarkt na een stijging tot $1703,39 per troy ounce, 31,1 gram, de hoogste stand sinds december 2012. Veel beleggers die goud bezitten, proberen volgens marktanalisten het edelemetaal te verkopen, om met de opbrengst verliezen in andere beleggingen te beperken.

Amerikaanse en Zwitserse zakenbanken hebben hun verwachtingen voor de goudprijs evenwel drastisch opgeschroefd. Het Zwitserse UBS rekent op $1800 per troy ounce.