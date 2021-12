Premium Het beste van De Telegraaf

Dikke Bescherm- en Herstelplan Gas uit de kast gehaald 5 Vragen: dit is het noodplan voor afsluiting bij gastekort in Nederland

Door Theo Besteman

Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Met een gekelderde gevoelstemperatuur werd afgelopen weekend thuis flink extra gestookt. Met de deze week stijgende temperaturen heerst opluchting in de energiesector. Ondanks zicht op meer vloeibaar gemaakte LNG, is de gasprijs dit jaar liefst 600% gestegen. Bij nieuwe kou en meer gebruik van gas en stroom is onze gasvoorraad voor de winter in februari op, zo voorzien experts. Wat gebeurt er dan?