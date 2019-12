'Vlakke opening voor AEX'

In de Verenigde Staten heeft het Huis van Afgevaardigden ingestemd met het afzettingsproces tegen president Donald Trump. Dat betekent dat in de Senaat een rechtszaak wordt gestart waar uiteindelijk bepaald wordt of Trump schuldig is en wordt afgezet. Een tweederdemeerderheid is nodig om de president af te zetten. Omdat de Senaat, in tegenstelling tot het Huis, wordt gedomineerd door de Republikeinen, is de kans klein dat die meerderheid wordt behaald.

De Europese chipbedrijven staan in de belangstelling na een positief kwartaalbericht van Micron Technology. De Amerikaanse maker van geheugenchips gaf een tamelijk optimistische vooruitblik voor het lopende kwartaal en bevestigde daarmee het sentiment in de markt dat de vraag naar chips tekenen van herstel laat zien.

Reggeborgh

Op het Damrak gaat de aandacht uit naar VolkerWessels. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) sleept het bouwbedrijf voor de rechter. Volgens de beleggersvereniging is de markt te laat geïnformeerd over het overnamebod van grootaandeelhouder Reggeborgh. Via de rechter wil de VEB door beleggers geleden schade verhalen. Reggeborgh heeft inmiddels 71,95 procent van het bouwbedrijf in handen en wil VolkerWessels van de beurs halen.

Vastgoedfonds NSI kondigde aan zijn programma voor het afstoten van bezittingen bijna te hebben afgerond. Door de verkoop van panden zal de leegstand in de gehele portefeuille in het vierde kwartaal tot onder 7,5 procent vallen. Ease2pay liet weten zich te hebben verzekerd van een nieuwe financiering. Aandeelhouder The Internet of Cars verstrekt de betalingsdienstverlener een kredietfaciliteit tot 650.000 euro tegen 5 procent rente per jaar.

Nikkei

De Aziatische beurzen gingen donderdag omlaag. De Nikkei in Tokio eindigde 0,3 procent in het rood. De beurshandel stond vooral in het teken van de Bank of Japan (BoJ), die het zeer ruime monetaire beleid conform verwachting onveranderd liet.

De euro was 1,1128 dollar waard tegen 1,1113 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 60,96 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 66,23 dollar per vat.