Premium Het beste van De Telegraaf

Resultaat in Europa daalt door stakingen en energiekosten Buikpijn Ahold-baas door magere marges, ’winst is flinterdun’

Door Pascal Kuipers Kopieer naar clipboard

Zaandam - De winstmarge van supermarktconcern Ahold Delhaize in Europa bereikte volgens topman Frans Muller in het eerste kwartaal van dit jaar een zorgelijk laag niveau. Dit komt door hoge energieprijzen en de stakingen bij filialen van Delhaize in België. „Ik heb daar buikpijn van. Met 2,8% is die winst flinterdun. Daarvan moeten we in Europa alles betalen.”