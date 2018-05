Beursupdate: Dreun ABN Amro houdt opmars AEX tegen

De AEX-index stond rond kwart voor één op 0,1% verlies bij 561819 punten. De AMX-index noteerde toen een fractie hoger bij 797,07 punten.

Ook Parijs, Frankfurt en Londen komen nauwelijks in beweging.

President Trump vroeg het Congres de Amerikaanse begroting voor de zomer gereed te hebben. Wall Street opent volgens de eerste futures licht hoger. Chipmaker NXP krijgt meer zicht op overname. Chinese toezichthouders hebben het onderzoek hervat naar de voorgestelde overname door branchegenoot Qualcomm.

Volgens Krist Plaizier, vermogensbeheerder bij Fintessa, zal deze week de blik bij beleggers vooral gericht zijn op de onderhandelingen tussen China en VS over een mogelijk nieuw handelsakkoord tussen beide landen. Hij wijst er onder meer op dat China goede wil heeft getoond door de deal tussen de technologiefondsen NXP en Qualcomm opnieuw te gaan bekijken. „Europa kan echter het kind van de rekening gaan worden vanwege de opstelling rond het akkoord met Iran en de nieuwe onderhandelingen over de Amerikaanse staalheffingen.”

Plaizier houdt er rekening mee dat het stevige herstel van de koersen in de voorbije weken de komende tijd een vervolg kan krijgen. ”Beleggers zijn er aan gewend dat de oplopende rente in de VS hoort bij een aantrekkende economie. Anti-Europese geluiden uit Italië kunnen het sentiment nog wel parten gaan spelen. Verder is het uitkijken naar het cijfer over de economische groei in Duitsland in het eerste kwartaal en het vertrouwen bij Duitse beleggers over de eigen economie.”

ABN zakt fors

Bij de hoofdfondsen kreeg hekkensluiter ABN Amro het zwaar te verduren met een koersval van 5,3%. De onverwachtse melding van bank meer geld opzij te moeten zetten voor slechte kredieten, viel in slechte aarde bij beleggers. KBC Securities en ING noemden de resultaten teleurstellend, de bank moet de markt veel meer overtuigen.

ING (+0,4%) kreeg een koopadvies van analisten van Independent met een koersdoel van €17.

Staalconcern ArcelorMittal (-0,6%) kreeg koersdoelverhogingen van Jefferies en Deutsche Bank. Ook Randstad moest eveneens 0,6% afstaan.

Royal Dutch Shell (-0,4%) meldde een gasdeal in Oman. Zijn topman wacht een hete strijd; aandeelhouders willen zijn beloningsverhoging blokkeren.

Philips Lighting kreeg er 1% bij. Het verlichtingsbedrijf nam het Chinese Shenzhen LiteMagic Technologies over. Galapagos zat ook in de voorhoede met een koerwinst van 1,5% geholpen door het optimisme rond de gezondheidszorgfondsen.

Bij de middelgrote fondsen ging OCI riant aan kop met een koerssprong van 4,9% na een positief analistenrapport van Degroof Petercam. Eind vorige week zat het aandeel ook al in de lift na uitstekend ontvangen resultaten. Air France KLM (+0,6) houdt vandaag zijn jaarvergadering. De Financiële Telegraaf meldde dat het bedrijf ondanks problemen vasthoudt aan de winstdelingsregeling voor zijn personeel. KLM-topman Elbers benadrukte dat opsplitsing geen optie is. De luchtvaartmaatschappij Air France verloor dit jaar bijna €400 miljoen door stakingen.

Onderin de Midkap stond TomTom met 1,3% verlies. JPMorgan vergrootte zijn belang in Fagron (+0,3%).

Veon werd hard geraakt met een aderlating van bijna 7%. Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde telecombedrijfzag de omzet en het bedrijfsresultaat afgelopen kwartaal afnemen. Ceo Ursula Burns hield de verwachtingen voor het hele jaar overeind.

Kiadis Pharma maakte een sprint vooruit van 4,6%. Tegen De Financiële Telegraaf meldde de topman Lahr er vertrouwen in te hebben dat zijn medicijn voor leukemiepatiënten volgend jaar naar de Europese markt kan.

