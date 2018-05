Beursupdate: ING en ASML stutten AEX tegen malaise ABN Amro

De AEX-index eindigde met een plus van 0,2% voor de zevende keer op rij hoger bij een stand van 563,52 punten, een nieuwe top in bijna vier maanden. De Midkap-index brak weer door de grens van 800 punten met een winst van 0,4% op 800,03 punten.

De beurzen in Londen en Frankfurt zakten 0,2 procent. Londen daalde een fractie.

Beleggers deden het kalm aan in afwachting van meer duidelijkheid over de uitkomsten van het nieuwe topoverleg tussen Amerika en China later deze week over de handel tussen beide landen. Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij JNVB, benadrukt dat de toezegging van China om weer onderzoek te gaan doen naar de overname van NXP door branchegenoot Qualcomm en president Trump die liet weten de blokkering van de Chinese smartphonemaker ZTE op te heffen, tekenen zijn dat beide partijen er uit willen gaan komen. „Trump gaat er vaak met gestrekt been in om zijn achterban tevreden te stellen, maar het blijft bij hem meestal bij blaffen alleen.”

Westerterp is met het einde van het cijferseizoen in zicht enigszins terughoudend over een verdere opmars van de aandelenmarkten. „Het is waarschijnlijk verstandiger om het even wat rustiger aan te doen en vooral te kijken naar sectoren die zijn achtergegebleven, zoals bijvoorbeeld de financials. Energie-aandelen zijn na de rit omhoog in de voorbije weken minder interessant.”

ABN zakt fors

Bij de hoofdfondsen kreeg hekkensluiter ABN Amro het zwaar te verduren met een koersval van 6%. De onverwachtse melding van bank meer geld opzij te moeten zetten voor slechte kredieten, viel in slechte aarde bij beleggers. KBC Securities en ING noemden de resultaten teleurstellend, de bank moet de markt veel meer overtuigen.

ING daarentegen kon 0,9% bijschrijven. Het bankaandeel kreeg een koopadvies van analisten van Independent met een koersdoel van €17.

Staalconcern ArcelorMittal (+0,8%) kreeg koersdoelverhogingen van Jefferies en Deutsche Bank. Randstad daarentegen moest 1,2% afstaan.

Royal Dutch Shell (+0,2%) meldde een gasdeal in Oman. Zijn topman wacht een hete strijd; aandeelhouders willen zijn beloningsverhoging blokkeren.

Philips Lighting kreeg er 1,1% bij. Het verlichtingsbedrijf nam het Chinese Shenzhen LiteMagic Technologies over. Galapagos viel het meest in de smaak met een koerwinst van 4% geholpen door het optimisme rond de gezondheidszorgfondsen. ASML meldde zich in de kopgroep met een plus van 1,2%.

Bij de middelgrote fondsen ging OCI riant aan kop met een koerssprong van 5,3% na een positief analistenrapport van Degroof Petercam. Eind vorige week zat het aandeel ook al in de lift na uitstekend ontvangen resultaten. Air France KLM (+1%) heeft volgens de Franse krant Le Figaro Anne-Marie Couderc doorgeschoven om een deel van de taken over te nemen van vertrekkend topman Jean-Marc Janaillac. De Financiële Telegraaf meldde dat het bedrijf ondanks problemen vasthoudt aan de winstdelingsregeling voor zijn personeel. KLM-topman Elbers benadrukte dat opsplitsing geen optie is. De luchtvaartmaatschappij Air France verloor dit jaar bijna €400 miljoen door stakingen.

Kiadis Pharma maakte een sprint vooruit van 4,6%. Tegen De Financiële Telegraaf meldde de topman Lahr er vertrouwen in te hebben dat zijn medicijn voor leukemiepatiënten volgend jaar naar de Europese markt kan.

Veon werd op de lokale markt aanvankelijk hard geraakt, maar sloot uiteindelijk onveranderd. Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde telecombedrijfzag de omzet en het bedrijfsresultaat afgelopen kwartaal afnemen. Ceo Ursula Burns hield de verwachtingen voor het hele jaar overeind.

