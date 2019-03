Blendle haalt 4 miljoen euro op

Het geld gebruikt Blendle voor verdere groei, onder meer door marketing.

Via Blendle kunnen mensen artikelen uit kranten en tijdschriften lezen tegen betaling van een klein bedrag per artikel. Via Blendle Audio kunnen leden onderweg luisteren naar verhalen uit kranten en tijdschriften. Volgens Blendle-oprichter Alexander Klöpping zal onder meer flink geïnvesteerd worden in deze luisterdienst.

Eerder investeerden de New York Times, Axel Springer, Nikkei en INKEF Capital al in Blendle.