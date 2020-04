Dow in zijspan van Fed hard op weg naar 24.000

Beleggers trokken zich op aan een nieuwe bazooka van de Federal Reserve die nog eens voor $2,3 biljoen in de Amerikaanse economie gaat pompen om de impact van het coronavirus te dempen.

De Dow Jones-index ging rond 16.00 uur (Nederlandse tijd) procent 2,1% omhoog op 23.934 punten. De brede S&P 500 steeg 2,1% tot 2806 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1,6 procent tot 8222 punten.

Het aantal nieuwe werklozen in Amerika liep opnieuw hard op als gevolg van de coronacrisis. In totaal werden er nog eens 6,6 miljoen nieuwe aanvragen gedaan.

De olieprijs (WTI) steeg nog wat verder tot dicht tegen de $26 per vat in de aanloop naar de OPEC-vergadering waar zal worden gesproken over een verdere beperking van de olieproductie.

Tesla ging 2,6% vooruit . De automaker leverde in maart fors meer auto's af in China. De productie van de elektrisch aangedreven voertuigen werd vooruit geholpen door de herstart van de Chinese fabriek. Die lag eerder vanwege de coronacrisis stil.

Starbucks weet ook de aandacht op zich gericht. De koffieketen rekent in ieder geval tot september op problemen vanwege de coronacrisis. De economische schok veroorzaakt door lockdowns in China en de VS zal de komende maanden heviger worden. Pas in het najaar begint de situatie te verbeteren, is de hoop van het concern.