Fed geeft Wall Street vroeg paasgeschenk

Ⓒ AFP

De aandelenbeurzen in de VS lieten donderdag een opgewekt beeld zien. Het sentiment kreeg een stimulans van de Federal Reserve, die aankondigde nog eens 2,3 biljoen dollar aan krediet in de Amerikaanse economie te willen pompen. Die ingreep overvleugelde het nieuws dat in een week tijd nog eens 6,6 miljoen Amerikanen een werkloosheidsuitkering hadden aangevraagd door de coronacrisis.