’Nieuwe actie Fed geeft Wall Street steun tegen ontslaggolf’

De futures in de VS wezen er op dat de belangrijkste graadmeters in de VS licht hoger zullen openen.

Voorbeurs gaf de Federal Reserve aan nog eens voor $2,3 biljoen in de Amerikaanse economie te gaan pompen om de Amerikaanse economie te ondersteunen.

Het aantal nieuwe werklozen in Amerika liep opnieuw hard op als gevolg van de coronacrisis. In totaal werden er nog eens 6,6 miljoen nieuwe aanvragen gedaan.

De olieprijs (WTI) steeg nog wat verder tot dicht tegen de $26 per vat in de aanloop naar de OPEC-vergadering waar zal worden gesproken over een verdere beperking van de olieproductie.