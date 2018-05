DNB: pensioenpremie moet omhoog

In de huidige situatie gokken pensioenfondsen erop dat ze met beleggingsresultaten het verschil wegwerken, schrijft DNB in een brief aan de Tweede Kamer. Daar is donderdag een rondetafelgesprek over de regels voor pensioenfondsen.

„Het inleggen van te weinig premie en het uitkeren van te veel pensioen hebben de financiële positie van meerdere fondsen, waaronder de grootste, verslechterd”, aldus DNB. Een aantal grote fondsen, waaronder het ABP dat de ambtenarenpensioenen regelt, heeft inderdaad veel te weinig in kas om aan de huidige en toekomstige pensioenverplichtingen te voldoen.

Fondsen die te weinig innen, moeten wat DNB betreft ook de pensioenbeloftes naar beneden bijstellen. Dat gebeurt nu niet: pensioenfondsen hebben ruim de tijd om het korten op de pensioenen uit te stellen.