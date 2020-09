Dow pakt toch winst, tech-aandelen in verkoop

De S&P 500-index sloot met een fractie winst bij 3340,97 punten. De techbeurs Nasdaq boekte 0,6% achteruitgang tot 10.853,54 punten, terwijl de Dow Jones 0,5% tot 27.665,64 steeg.

Voor het eerst sinds maart ziet Wall Street twee weken op rij van gemiddeld teruggaande koersen.

Luister naar onze nieuwe podcast: ’Meer koopkracht? Vergeet het maar’

Een aanleiding voor het optimisme is het bericht van Bloomberg dat investeringsfonds Softbank zijn beleggingsstrategie met massa’s call-opties wil aanpassen. Nieuws dat Softbank met miljarden opties had gekocht en daarmee mogelijk de sterke stijging van grote technologiefondsen al maanden had opgejaagd, zorgde na beschrijving door de Financial Times voor grote onrust. Softbank zou mede daarom meer inzicht in zijn strategie bieden om die volatiliteit te beperken.

Anderzijds nam het aantal coronabesmettingen in Europa en vooral het Verenigd Koninkrijk toe. Dr. Anthony Fauci, adviseur voor het Witte Huis over corona, waarschuwde voor teveel optimisme over het herstel in de VS. Nergens stijgt het aantal zo sterk als in Noord-Amerika. Fauci betoonde zijn frustraties over ’het gebrek aan succes’ in de bestrijding.

Spanningen tussen de VS en China liepen overdag al op. Peking legde Amerikaanse diplomaten reisbeperkingen op, na nieuwe dreigementen van handelssancties.

Reuters meldt dat China de Amerikaanse tak van TikTok wil sluiten, het bedrijf stelde - na aantijgingen van spionage in de VS voor China - de verkoop. Daarvoor waren Microsoft en Oracle in de race.

Bekijk ook: Trump houdt vast aan deadline voor verkoop TikTok

De politieke strijd om een nieuwe steunronde met economische hulp voor Amerikanen stokt bovendien. Democraten blokkeerden donderdag het laatste hulppakket dat de Republikeinen voorstelden.

Bekijk ook: Altice en Galapagos stralen op hoger gesloten beurs

De yield voor 10-jaars Amerikaanse staatsschuldpapier ging van 0,684% naar 0,673%.

Oracle, AMD en Peloton in vizier

Bedrijfssoftwareleverancier Oracle steeg aanvankelijk 5,5%, en boekte zijn all time high op beter dan verwachte verkopen van zijn cloud-producten. Het zakte en herstelde daarna tot 0,3% winst.

Onderin de S&P 500 noteerden Epxedia met 2,6% verlies, PayPal verloor ruim 3,2% en iPhonemaker Apple zakte 1,9%, net als Amazon. Chipmaker AMD verloor 3,3%, cloud-leverancier Salesforce ging 1,9% terug.

Microsoft (-0,6%) meldt een online game aan te gaan bieden via zijn cloudsystemen tegen $14,99 per maand. Spelers kunnen via hun Xbox toegang krijgen of via andere Android-systemen.

Facebook (-0,6%) kondigde acties aan tegen Ierland, dat de data-overdracht tussen Europa en de VS wil aanpakken. Facebook zegt pragmatisch te handelen om later tot een langetermijnoplossing te komen.

Retailmerken zoals Nike (+2,8%), Under Armour (+5,4%) wonnen wel terrein. Maar de Amerikaanse supermarktketen Kroger verloor 2%, ondanks kwartaalcijfers die beter waren dan werd verwacht.

Tesla kreeg voorbeurs een koersdoelverdubbeling van zakenbank UBS, bij een aangehouden ‘houden’-advies, en eindigde met 0,4% winst. Tesla kondigde aan vanuit zijn megafabriek in Shanghai auto’s te exporteren naar onder meer Europa.

Peloton, de producent van fitness-apparatuur, verloor 4,2%. Het meldde een winst per aandeel van $0,27 tegen $0,10 aan verwachtingen over het laatste kwartaal. Peloton had hiervoor nog nooit winst gemaakt. De grote vraag van particulieren die door corona thuis opgesloten zitten zou de omzetgroei en winst hebben aangewakkerd.

Batterijtruckmaker Nikola (-14,5%) blijft in de belangstelling staan. Short seller Hindenburg Research meldde ’intrinsieke fraude’ bij het bedrijf. De oprichter zou onjuiste voorstelling van zaken gegeven hebben over de technische mogelijkheden van zijn batterij. Donderdag verloor het aandeel 11%.