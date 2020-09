Wall Street zakt op zorgen economische vertraging

De S&P 500-index stond rond 19 uur 0,5% lager, de techbeurs Nasdaq boekte 1,1% achteruitgang, terwijl de Dow Jones 0,2% zakte.

Analisten wijzen tegen Bloomberg op een toename van het aantal coronabesmettingen in Europa en vooral het Verenigd Koninkrijk. Dr. Anthony Fauci, adviseur voor het Witte Huis over corona, waarschuwde voor teveel optimisme over het herstel in de VS. Nergens stijgt het aantal zo sterk als in Noord-Amerika. Fauci betoonde zijn frustraties over ’het gebrek aan succes’ in de bestrijding.

Macronieuws werd wisselend ontvangen. De inflatie in de Verenigde Staten bleek in augustus opgelopen tot 1,3% op jaarbasis, komend van 1% ervoor. De stijging kwam vooral van de toename van aankopen van tweedehandsauto’s.

Spanningen tussen de VS en China liepen overdag al op. Peking legde Amerikaanse diplomaten reisbeperkingen op, na nieuwe dreigementen van handelssancties.

De politieke strijd om een nieuwe steunronde met economische hulp voor Amerikanen stokt bovendien. Democraten blokkeerden donderdag het laatste hulppakket dat de Republikeinen voorstelden.

Analisten van State Street Global Advisors waarschuwden voor nog meer volatiliteit op de beurzen. Het fonds zelf slaat meer goud in.

De yield voor 10-jaars Amerikaanse staatsschuldpapier ging van 0,684% naar 0,673%.

Oracle, AMD en Peloton in vizier

Bedrijfssoftwareleverancier Oracle steeg bovenin met 5,5%, en boekte zijn all time high op beter dan verwachte verkopen van zijn cloud-producten.

iPhonemaker Apple zakte 1%.

Consumentenmerken als Domino’s Pizza en Nike wonnen 2%.

Facebook (+0,2%) kondigde acties aan tegen Ierland, dat de data-overdracht tussen Europa en de VS wil aanpakken. Facebook zegt pragmatisch te handelen om later tot een langetermijnoplossing te komen.

Tesla kreeg voorbeurs een koersdoelverdubbeling van zakenbank UBS, bij een aangehouden ‘houden’-advies, maar verloor bij opening 1%. Tesla kondigde aan vanuit zijn megafabriek in Shanghai auto’s te exporteren naar onder meer Europa.

Aandelen van halfgeleider Advanced Micro Devices stegen voorbeurs 1,3% maar zakten later met 1,5% nadat de kredietbeoordelaar Moody’s adviseerde de status van ‘junk’ eraf te halen.

Microsoft (+0,7%) meldt een online game aan te gaan bieden via zijn cloudsystemen tegen $14,99 per maand. Spelers kunnen via hun Xbox toegang krijgen of via andere Android-systemen.

Peloton, de producent van fitness-apparatuur, steeg 3%. Het meldde een winst per aandeel van $0,27 tegen $0,10 aan verwachtingen over het laatste kwartaal. Peloton had hiervoor nog nooit winst gemaakt. De grote vraag van particulieren die door corona thuis opgesloten zitten zou de omzetgroei en winst hebben aangewakkerd.

Batterijtruckmaker Nikola (-13%) blijft in de belangstelling staan. Short seller Hindenburg Research meldde ’intrinsieke fraude’ bij het bedrijf. De oprichter zou onjuiste voorstelling van zaken gegeven hebben over de technische mogelijkheden van zijn batterij. Donderdag verloor het aandeel 11%.