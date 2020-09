VS wil nog meer sancties tegen China

„We verliezen miljarden dollars. Als we geen zaken met China zouden doen, dan zouden we die miljarden niet verliezen”, zei de president maandag in een toespraak.

En wat Trump betreft, worden ook bedrijven die banen naar China verplaatsten aangepakt, bijvoorbeeld door hen niet meer mee te laten dingen naar overheidscontracten. Ook moeten er banen vanuit het buitenland weer terugkeren naar de VS. „We maken van Amerika weer een supermacht en eindigen onze afhankelijk van China voor eens en altijd.” Dat was eerder ook al een speerpunt van de president die in november herkozen wil worden. Al tijdens zijn vorige campagne hamerde hij op het handelstekort dat de VS met China heeft, en startte hij een handelsoorlog om dat tekort terug te brengen. Maar dat blijkt in de praktijk lastig. In juli steeg het handelstekort met $1,6 miljard tot $28 miljard.

Ook wil de VS maatregelen nemen tegen Chinese bedrijven die ervan worden beschuldigd gebruik te maken van dwangarbeiders. Het Witte Huis zegt de import van drie bedrijven uit de regio Xinjiang te hebben verboden. Mede vanwege de onderdrukking van Oeigoeren in die regio.

Chinees katoen

Nog eens zes bedrijven zouden eveneens met represailles te maken kunnen krijgen. Het gaat om de invoer van katoen en textiel en tomaten. Volgens de douane van de VS zou de ban tegen deze bedrijven eind 2020 in werking kunnen treden.

Met name in de textielindustrie worden de ontwikkelingen met grote belangstelling gevolgd. Kledingmakers zijn voor een groot deel afhankelijk van Chinees katoen. De regio Xinjiang zou volgens een internationale studie goed zijn voor 80% van de katoenproductie van het land. Van alle katoenimport door de VS is China goed voor bijna een derde.

In zijn toespraak prees Trump ook het economisch herstel sinds de coronacrisis. Zo bleek het werkloosheidspercentage vrijdag gedaald van 10,2 naar 8,4%. Volgens ABN Amro gaat het voor een groot deel om mensen die tijdelijk thuis zaten. Het aantal mensen dat permanent hun baan verliest, is nog steeds stijgende.