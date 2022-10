Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf vragen Nederlanders bezitten ruim 500 panden in Dubai: hebben zij bezit gemeld bij de fiscus?

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Verreweg de meeste huizenbezitters zijn Nederlanders die werken in Dubai. Ⓒ Foto’s 123RF

Door een lek werd bekend dat 1006 Nederlanders in totaal ruim €636 miljoen aan onroerend goed bezitten in het steenrijke golfstaatje Dubai. In totaal ruim 1500 panden. Wie staat er op die namenlijst? En hebben zij hun bezit wel gemeld bij de Nederlandse fiscus?