Gazprom stopt levering gas aan Nederland

Ⓒ ANP / HH

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom stopt dinsdag met de levering van gas aan GasTerra. De gashandelaar, die in handen is van onder meer Shell, Esso Nederland en de Nederlandse staat, weigerde zijn rekeningen in roebels te voldoen. GasTerra voorziet geen problemen, omdat de handelaar al elders gas heeft ingekocht.